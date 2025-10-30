Kültür ve sanata verdiği değerle kent yaşamına yeni bir soluk kazandıran Onikişubat Belediyesi, bu kez Cumhuriyet’in 102 yıllık gururunu bin sesin gücüyle tüm Kahramanmaraş’a taşıdı.

“Cumhuriyet’in 1000 Sesi Konseri” adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 20 farklı okuldan bin öğrenci ve müzik öğretmenlerinden oluşan Kahramanmaraş’ın en büyük korosu sahne aldı. Bin sesin tek yürek olduğu bu anlamlı konserde, Cumhuriyet coşkusu salonu dolduran yüzlerce vatandaşın yüreklerinde yankılandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen konser, Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tekgül ve H. Oğuz Canlı yönetiminde gerçekleşti. Müzikle bütünleşen milli duygular, salondaki binlerce vatandaşın katılımıyla unutulmaz anlara dönüştü.

Cumhuriyet’in 102 yıllık gururu bin sesle yankılandı

Konserde bin kişilik dev koro tarafından İstiklal Marşı ile başlayan programda sırasıyla Orda Bir Köy Var Uzakta, Vardar Ovası, Atam, Emanetine Sahibim Atam, Ankara Zeybeği, Mülkiye Marşı, Karahisar Kalesi, İleri Marşı ve İzindeyiz eserleri seslendirildi. Her bir eserde salonu dolduran izleyiciler, alkışlarıyla coşkuya ortak oldu.

Programa; Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç katıldı.

Salonun tamamını dolduran vatandaşlar, dev koronun performansını ayakta alkışladı.

Başkan Toptaş: “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını kültürle, sanatla, bilgiyle inşa edeceğiz”

Konserde bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da aynı inanç ve kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Başkan Toptaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümünü hep birlikte, büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Bu akşam bin yavrumuzun yer aldığı bu dev koroyla Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz. Burada, 102 yıllık bir mirasın, bin sesin, tek yürek oluşunun hikâyesini dinliyoruz. Sahnede gördüğünüz bu bin kişilik koro, milletimizin birliğini, dirliğini, azmini ve kararlılığını temsil ediyor. Her bir ses, bu ülkenin farklı bir köşesinden yükselen ama aynı idealde birleşen bir yürek sesi… Cumhuriyet; bir yönetim biçiminden öte, bir milletin yeniden doğuşudur.”

“Cumhuriyetimizin sesi bin farklı sesten yükseliyor”

Toptaş, Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Savaşı’ndaki tarihi rolüne de değinerek şu sözleri ekledi: “Kahramanmaraş, bağımsızlık uğruna canını ortaya koymuş, destan yazmış bir şehir olarak Cumhuriyet’in değerlerini en derinden hisseden şehirlerin başında gelir. Bizler, o kahraman ecdadın torunları olarak bugün bu salonda onların emanetine sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, Onikişubat Belediyesi olarak sadece fiziki hizmetlerde değil; kültür, sanat ve eğitim alanlarında da güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Cumhuriyet; ancak sanatla, bilgiyle, kültürle ve ortak değerlerle daha da güçlenir.”

Başkan Toptaş, konuşmasının sonunda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve şeflere teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu akşam burada Cumhuriyetimizin sesi bin farklı sesten yükseliyor. O seslerde umut var, birlik var, kardeşlik var. Geleceğe uzanan, Türkiye Yüzyılı’na inanan bir milletin kararlı sesi var.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice Cumhuriyet Bayramlarını hep birlikte kutlamak dileğiyle…”