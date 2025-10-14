Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü, kuruluşundan bu yana doğa sporlarını yaygınlaştırmak, gençlere doğa bilinci kazandırmak ve bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla birçok faaliyete imza attı.

Kahramanmaraş merkezli kulüp, doğa yürüyüşlerinden zirve tırmanışlarına, kamp etkinliklerinden çevre farkındalığı çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleyerek kentin doğa sporları potansiyelini ulusal düzeyde tanıtıyor.

BİR ÖMRE SIĞMAYAN SEVGİ: HİKMET BESNİ

Kulübün kurucusu ve ilk başkanı merhum Hikmet Besni, Kahramanmaraş’ta dağcılığın öncü isimleri arasında yer alıyor.

Doğa sevgisini disiplinli çalışmayla harmanlayan Besni, birçok gence ilham olmuş, “Dağ Aslanları” ruhunun temellerini atmıştır. Onun anısına düzenlenen bu tırmanış, sadece bir spor etkinliği değil; aynı zamanda bir vefa ve hatıra buluşması niteliği taşıyor.

DOĞA VE DAYANIŞMANIN BULUŞTUĞU İKİ GÜN

4-5 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen “Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Kurucu Başkanımız Merhum Hikmet Besni Anısına Tırmanış Etkinliği” kapsamında, katılımcılar doğa yürüyüşleri, kamp faaliyetleri ve kaya tırmanışlarıyla dolu unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Etkinlik, Kahramanmaraş’ın doğa sporları açısından taşıdığı yüksek potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Programa; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kahramanmaraş Temsilcisi İsmail Nar ve çok sayıda davetli katıldı.

TEŞEKKÜRLER KAHRAMANMARAŞ!

Etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Onikişubat Belediyesi ve şehir dışından katılan kulüpler ile sporculara Dağ Aslanları Kulübü olarak teşekkür edildi.

HEM VEFA HEM TANITIM

Bu anlamlı organizasyon, bir yandan merhum Hikmet Besni’nin aziz hatırasını yaşatırken, diğer yandan Kahramanmaraş’ın doğa sporları alanındaki güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.