Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, downsendromlu çocuklar fuar alanını ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her gün farklı etkinlik ve programlarla vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.KAFUM’da gerçekleşen fuar, bu kez çok özel misafirlere ev sahipliği yaptı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, downsendromlu çocuklar fuar alanını ziyaret etti. Çocuklara ailelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri de eşlik etti.

Gençler, etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onların keyifli vakit geçirmesine katkı sağladı.

Fuar alanında kurulan oyun grupları, atölyeler ve çeşitli eğlenceli etkinliklerle buluşan downsendromlu çocuklar, hem doyasıya eğlendi hem de fuarın renkli atmosferini yaşama imkânı buldu. Aileler de bu özel organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocukların sosyal hayata katılımını artıran çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.