Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden özel etkinlik ve konserlerle şehre unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Fuar kapsamında, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli, 23 Ağustos Cumartesi akşamı sahne alacak.

KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek konserde ünlü sanatçı; Maşallah, Aşkım Benim, Aşktan Giderken, Rastgele, Mühür, Salıncak, İlle de Aşk gibi dillerden düşmeyen eserlerini Kahramanmaraşlı hayranları için seslendirecek. Saat 21.00’da başlayacak konserde romantik ve duygusal parçalarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak Ceceli, hareketli şarkılarıyla da fuar alanını coşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’ın kültürel hayatına değer katan fuarımızda Mustafa Ceceli’nin sahne alacağı bu özel konsere tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Müzik dolu bir akşamda bir arada olacağız” ifadelerine yer verildi.