Proje ile mahallede sosyal ve kültürel yaşamın güçlendirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin kitapla buluşma imkânlarının artırılması hedefleniyor.

HASENE Vakfı Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Bayraktar, Teşkilatlanma Başkanı Yusuf Sarıoğlu ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan park alanı içerisinde inşa edilecek kütüphane için taraflar arasında ortak hizmet protokolü imzalandı.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN NİTELİKLİ YAŞAM ALANI

Ortak hizmet protokolü kapsamında hayata geçirilecek kütüphane; yalnızca bir okuma alanı değil, aynı zamanda çocukların eğitimine katkı sağlayacak ve gençlerin kendilerini geliştirebileceği çok yönlü bir sosyal alan olarak planlanıyor.

Mahalle sakinlerinin günlük yaşamına doğrudan dokunacak bu yatırım ile çocukların erken yaşta kitap alışkanlığı kazanması, gençlerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve mahallede eğitim odaklı sosyal imkânların artırılması hedefleniyor.

“105 MAHALLEMİZİN TAMAMINDA AYNI ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, imzalanan ortak hizmet protokolüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilçede yürütülen hizmet anlayışının merkezinde insan odaklı projelerin yer aldığını belirtti.

Başkan Akpınar, “İlçemizin 105 mahallesinin tamamında, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yenişehir Mahallemizde kazandırılacak bu kütüphane, ortak hizmet protokolü kapsamında yürüttüğümüz iş birliklerinin güzel bir örneğidir. Daha önce farklı mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz anne ve çocuk bilgi evleri ve sosyal yaşam alanlarıyla bu alandaki çalışmalarımızı güçlendirdik. Bu proje de aynı vizyonun devamıdır.” ifadelerini kullandı.

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ VE HASENE VAKFI’NDAN ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

Dulkadiroğlu Belediyesi ile HASENE Vakfı arasında imzalanan ortak hizmet protokolü, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Belediye ve Vakıf tarafından planlanan ve uygulanacak proje ile mahalleye kalıcı bir değer kazandırılması hedeflenirken, benzer sosyal ve eğitim odaklı projelerin ilçenin farklı mahallelerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

GELECEĞE YATIRIM: OKUYAN VE ÜRETEN NESİLLER

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sürdürdüğü çalışmaların devamı niteliğinde olan bu yatırım ile çocukların kitapla daha erken yaşta buluşması, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanlara erişimin artırılması ve eğitim odaklı sosyal ortamların çoğaltılması amaçlanıyor.

Yenişehir Mahallesi’nde hayata geçirilecek kütüphane ile birlikte, ilçede eğitim ve sosyal yaşam alanında önemli bir kazanım elde edilmesi beklenirken, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ortak hizmet protokolü kapsamında benzer projeleri hayata geçirme kararlılığını sürdürdüğü ifade ediliyor.