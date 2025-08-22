Onlarca farklı branşta açılan kurslarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim gören bin 100 kursiyer mezuniyet sevincini yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini gençler için daha verimli, üretken ve eğitici hale getirmek amacıyla düzenlediği Genç KAMEK Yaz Kurslarını başarıyla tamamladı.

Şehir merkezinin yanı sıra Ekinözü, Göksun, Andırın ve Çağlayancerit’te de gerçekleştirilen kurslara gençler yoğun ilgi gösterdi. Sanatsal mozaikten ebruya, ahşap boyamadan resme, pastacılıktan halk oyunlarına kadar onlarca farklı branşta açılan kurslarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim gören bin 100 kursiyer mezuniyet sevincini yaşadı.

Genç KAMEK kurslarında gençler yalnızca yeni beceriler kazanmakla kalmadı, aynı zamanda kişisel gelişimlerine katkı sağladı, farklı alanlarda kendilerini keşfetti ve yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal yönlerini güçlendirdi.