Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, araç ve yaya trafiğinde konfor ve güvenliği artırmak için şehir genelinde sürdürdüğü yatırımlarına Göksun’da da hız kesmeden devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezinin en işlek güzergâhlarından biri olan Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda yürüyüş yolu imalatı gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında caddenin eksik kalan kısımlarına bazalt taş kaplamalı yürüyüş yolları yapılıyor. Bu sayede vatandaşların günlük yaşamında daha rahat, güvenli ve estetik bir yaya ulaşımı hedefleniyor.

Modern standartlara uygun olarak düzenlenen yollar, vatandaşların kullanımına daha elverişli hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarda önceliğin vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek olduğu vurgulandı. Konut ve ticaret alanlarına ulaşımı sağlayan bulvardaki çalışmalar tamamlandığında, Göksunlu vatandaşlara hem araç trafiğinde hem de yaya ulaşımında daha konforlu ve güvenli bir ortam sunulmuş olacak.