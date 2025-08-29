İŞKUR ile Kahramanmaraş Eczacılar Odası arasında “Yardımcı Eczacı ve Eczane İşçisi” mesleğinde Mesleki Eğitim Kursu Protokolü imzalandı.

Elbistan’da 3 Mahallenin yolu daha güzelleşiyor!
Elbistan’da 3 Mahallenin yolu daha güzelleşiyor!
İçeriği Görüntüle

Protokol kapsamında açılacak kurslarla, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli yardımcı personelin yetiştirilmesi ve iş arayan vatandaşların mesleki beceri kazanarak istihdama kazandırılması hedefleniyor.

İŞKUR İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Amacımız, Kahramanmaraş’ta nitelikli iş gücünü artırmak, gençlerimize meslek kazandırmak ve sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan kadroları yerelden karşılamaktır” denildi.

1641971A 4Db0 4Bfa A3A1 Fd76Ffaba55A