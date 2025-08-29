İŞKUR ile Kahramanmaraş Eczacılar Odası arasında “Yardımcı Eczacı ve Eczane İşçisi” mesleğinde Mesleki Eğitim Kursu Protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında açılacak kurslarla, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli yardımcı personelin yetiştirilmesi ve iş arayan vatandaşların mesleki beceri kazanarak istihdama kazandırılması hedefleniyor.
İŞKUR İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Amacımız, Kahramanmaraş’ta nitelikli iş gücünü artırmak, gençlerimize meslek kazandırmak ve sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan kadroları yerelden karşılamaktır” denildi.