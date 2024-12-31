Yeni yıla girerken,Selahattin Eyyübi’nin sözü geldi zihnime;

“Kudüs fethedilinceye kadar gülmeyeceğim,

Mukaddes belde işgal altındayken, gülmek bana yakışmaz”…

Yeni yıla girerken,Nuri Pakdil’in dizeleri geldi aklıma;

"Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır"…

Onlar bizim kardeşlerimiz…

Onlar da bizim gibi insan…

Onların da sıcak bir eve,sıcak bir gülüşe ihtiyaçları var…

Esir Kudüs ve mazlum Gazze,İslam dünyasının utanç vesikası ve müslümanların zilletine işarettir…

Tüm dünya bu zulme, seyirci kalmaya devam ediyor…

Mazlumların gözyaşları ve dökülen şehit kanları, tüm insanlığı boğacak birgün…

Peygamber efendimiz (a.s) buyuruyor;

“Bir kötülük gördüğünüz zaman,elinizle değiştirin,gücünüz yetmiyorsa,dilinizle değiştirin,ona da gücünüz yetmiyorsa,kalbinizle buğzedin.Bunuda yapamayanda zerre kadar iman yoktur.”

Zulme karşı neye gücümüz yetiyorsa, onu yapmamız gerekiyor…

Alimlerden, İzz bin Abdisselam’a bir terzi şu soruyu sorunca; aldığı cevap çok manidardır…

“Haçlılar bana elbise diktirmeye geliyorlar. Ben Haçlılara elbise dikersem zulme ortak olur muyum?” diye sorar.

İzz bin Abdisselam’ın cevabı keskindir:

“Hayır, sen zulümlerine ortak olmazsın.

Sana iğne iplik satan zulme ortak olur, sen zalimin ta kendisi olursun.”

Peki,şimdi kendimizi hesaba çekelim,biraz muhasebe yapalım…

Biz zalim mi yiz?

yoksa zalimlerin zulmüne ortak olanlardan mı yız?….

Gazze ve Filistin’deki zulüm,gözyaşı ve dökülen kanın sorumlusu kim?…

Siyonistlerin malını alıp satan,zalim mi dir?…

Siyonistlerin elbisesini diken terzi,zalim mi dir?…

Siyonistlerin yemeğini hazırlayan aşçı, zalim mi dir?…

Siyonistlerin güçlenmesini sağlayanlar,zalim mi dir?…

Evet,yeni yıla geçerken, gecenin düşündürdükleri bunlar…

Ve ben yine gecenin karanlığında,fecre doğru,aydınlık günlere ve yıllara doğru ilerliyorum…

Ve yazımın sonunda; 2025 yılına Kuran’ın şu müjdesiyle girmek istiyorum;

(Ey inananlar zalimlere, yeryüzünde fesat çıkaranlara karşı) gevşemeyin, (yaptıklarından dolayı da) üzülmeyin! Eğer (gerçekten) mü'minseniz mutlaka onlara galip geleceksiniz (ve inandığınız sürece de galip gelmeye/üstün olmaya devam edeceksiniz). (Ali İmran: 139)

“Korkunç bir hızla,uçurumların dibine yuvarlanan insanlık,islama muhtaçtır…

İstikbal İslamın olacaktır.”

(Prof.dr.Seyyid Kutup)

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor,tüm insanlığa huzurlu ve sağlıklı yıllar diliyorum…

Selam ve dua ile kalın…

Mehmet Akpınar