Kahramanmaraş Genç Yeşilay Gönüllüleri tarafından Kale İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Hartlap Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine Akran Eğitimleri kapsamında Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı Eğitimleri gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün araç desteğiyle gerçekleşen eğitimlere yönelik olarak Kale Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yagup KAYA Akran Eğitimleri kapsamında Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı Eğitimleri gerçekleştirdik. Zararlı Alışkanlıklar ve Bağımlılık, Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı Eğitim seminerini okulumuz öğrencilerine verilmesine öncülük eden olan Kahramanmaraş YEDAM Başkanı Adnan ALAGÖZ ve Hartlap-Der başkanı Ahmet ÖZBALKÇIOĞLU'na gazeteci Eyüp Kadir Kılcı’ya ve İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Vehbi ŞİRİKÇİ’ye teşekkür ederiz dedi.

Hartlap Şehit Mehmet Demir Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ferhat Avşar’da yaptığı açıklamada’ Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı kapsamında YEDAM tarafından verilen seminer de okulumuz öğrencileri zararlı alışkanlıklar “sigara, alkol, uyuşturucu”, Teknoloji bağımlılığı gibi konu başlıklarında çok faydalı eğitim verdiler. Eğitim seminerinin gerçekleşmesine vesile olan emeği geçen herkese okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ederiz, dedi.

OKULDA BAĞIMLILIĞA MÜDAHALE PROGRAMI (OBM) NEDİR?

OBM, öğrencilerde sigara, alkol, bağımlılık yapıcı madde, riskli internet kullanımı, oyun ve kumar oynama davranışına yönelik ikincil önleme perspektifiyle geliştirilmiş, Türkiye’nin ilk ve tek okul temelli müdahale programıdır. OBM sayesinde, risk altındaki öğrencilerin alkol, sigara, bağımlılık yapıcı madde, riskli internet kullanımı, oyun ve kumar gibi tedavisi güç ve maliyetli hastalıkların oluşumu bağımlılığa dönüşmeden önlenmektedir. OBM ile birlikte, risk grubuna giren öğrenciler eğitim sistemi dışına itilmeden kazanılmakta ve öğrencilerin bağımlılıkla birlikte gelişen psikososyal sorunlarına çözümler bulunmaktadır.