Yapılan anlaşma kapsamında 405 akademik ve idari personelin her birine 98 bin 500 TL nakit + 1.500 TL para puan olmak üzere toplam 100 bin TL ödeme yapılacak.

Kapalı Zarf – Açık Artırma Usulü ile Şeffaf İhale

Sekiz banka temsilcisinin katıldığı promosyon ihalesi, 39 aylık süreyi kapsayacak şekilde kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle yapıldı.

İhale 30 bin TL teklifle başladı, çekişmeli geçen artırmaların ardından Halkbank’ın 100.000 TL’lik teklifi ile son buldu.

Bu tutarın, Türkiye genelindeki üniversiteler arasında promosyon ödemelerinde rekor seviyelerden biri olduğu ifade edildi.

“Depremin Etkileri ve Personelin Ekonomik Kaygıları Masaya Yatırıldı”

Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şubesi, görüşmeler boyunca banka temsilcilerine:

Depremin şehre etkilerinin hâlâ devam ettiğini,

Üniversite çalışanlarına pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini,

Promosyon teklifinin ticari değil vicdani bir yaklaşımla değerlendirilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Sendika temsilcileri ayrıca, Kahramanmaraş’ın savunma sanayi merkezi olma potansiyelinin ve TUSAŞ Üretim Tesisi’nin şehre kazandıracağı ivmenin de banka tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bu yaklaşımın, Halkbank’ın yüksek teklifi vermesinde etkili olduğu ifade edildi.

Ek Avantajlar: EFT ve FAST Ücretleri Kaldırıldı

Promosyon kapsamında yalnızca nakit ödeme değil, bankacılık işlemlerinde de kolaylık sağlandı.

Halkbank, üniversite personelinin: EFT, FAST, Havale gibi işlemlerden haftanın her günü, her saatinde ücret alınmayacağını taahhüt etti. Ayrıca kredi kartı ve bankacılık ürünlerinde çeşitli avantajların sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Sendikadan Teşekkür Mesajı

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Üniversite Şubesi, sürecin başarıyla tamamlanmasında katkı sağlayan üniversite yönetimine ve Halkbank yetkililerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Gerçek kazanç ticari olan değil, vicdani olandır.”