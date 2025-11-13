Gençler, akıllı cihazlarına indirdikleri uygulama sayesinde hem etkinliklerden haberdar oluyor hem de çeşitli hediyeler kazanabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, şehir genelinde gençlere yönelik faaliyet ve etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen marka, kısa sürede büyük bir etki alanı oluşturdu.Bu kapsamda gençlerin etkinliklerden kolaylıkla haberdar olabilmeleri için hazırlanan “Pusula Maraş” mobil uygulaması da yoğun ilgi görüyor. Şehirdeki gençlik etkinlikleri, eğitim programları, kültürsanat faaliyetleri ve gönüllülük projelerine dair tüm duyuruların paylaşıldığı uygulama, kullanıcı sayısını hızla artırıyor.

113 Bin 203 Kullanıcıya Ulaşıldı

14 – 30 yaş aralığındaki gençlerin kayıt olabildiği Pusula Maraş mobil uygulaması, bugüne kadar 113 bin 203 kullanıcıya ulaştı. Uygulamayı indirip aktif olarak kullanan gençlere, aylık 4 GB’ye kadar internet hediyesi de veriliyor. Bu uygulama sayesinde gençler hem şehirdeki etkinliklerden haberdar oluyor hem de dijital erişim desteği kazanıyor.

Toplam 9 Bin 650 GB İnternet Hediye Edildi

Gençlerin etkinliklereve dijital dünyaya daha kolay erişebilmesi için başlatılan bu teşvik kapsamında, bugüne kadar toplam 9 bin 650 GB internet hediye edildi. Böylece Pusula Maraş, sadece bir gençlik platformu değil, aynı zamanda gençlere dijital destek sağlayan yenilikçi bir uygulama haline geldi.

Etkinlikler, Eğitimler ve Gönüllülük Fırsatları Tek Uygulamada

Pusula Maraş uygulaması üzerinden gençler; Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği atölyelere, eğitimlere, kültürel etkinliklere ve gönüllülük projelerine kolayca katılım sağlayabiliyor. Aynı zamanda gençlik merkezleri, spor faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine dair güncel bilgilere de erişebiliyor.

Uygulama Her Platformda Ücretsiz

Gençlerin hizmetine sunulan Pusula Maraş mobil uygulaması, tüm akıllı cihazlarda ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama İOS cihazlarda AppStore’denhttps://apps.apple.com/lk/app/pusula-maraş/id1630774367bağlantısıyla, Android cihazlarda ise Play Store üzerindenhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.kahramangenclik.com&hl=tr&gl=USbağlantısıyla indirilebiliyor.