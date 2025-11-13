Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar sadece şehir merkezi ve ilçe merkezleriyle sınırlı kalmıyor.

Vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için kırsal mahallelerde de yatırımlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Kalekaya oldu. Osmaniye sınırında bulunan Kalekaya Mahallesi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından modern ve kullanışlı bir köprü inşa ediliyor.

Ulaşım Aksamaları Tarihe Karışıyor

Özellikle zorlu kış şartlarında yağmur ve selden dolayı kapanan eski köprü, yerini 14 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğindeki modern ve dayanıklı yapıya bırakacak. Proje hem mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de ulaşımın aksamasını önleyecek altyapıyı oluşturacak.

“Artık Yolumuz Kapanmayacak”

Kalekaya Mahalle Muhtarı Hasan Biricik, özellikle kış aylarında yaşadıkları ulaşım sorununun yeni yatırımla ortadan kalkacağını belirterek, “Burada daha önce küçük bir köprü menfezimiz vardı. Her selde ve yağmurda hafriyat gelip yolumuz kapanıyordu. Büyükşehir Belediyemizden yeni bir köprü menfez yapımı talep ettik ve sağ olsunlar büyük bir köprü yapmaya başladılar. Artık yolumuz selde veya yağmurda hafriyatla kapanmayacak ve geçişimiz aksamadan devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.