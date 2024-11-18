Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 13-17 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 7. Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne katılarak, çevre sağlığı ve zararlılarla mücadele konusundaki deneyimlerini ulusal ve uluslararası katılımcılarla paylaştı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından kurum temsilcilerinin buluştuğu kongrede, hastalık taşıyan vektör böceklerle mücadele konusundaki güncel gelişmeler ve mevzuatlar değerlendirildi.

Belediyenin Çalışmaları Paylaşıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini temsilen Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürü Salih Dilik ile Yüksek Ziraat Mühendisi Zekeriya Yurdabakan kongreye katıldı. Salih Dilik, kongrede yaptığı sunumda, Büyükşehir Belediyesinin vektör zararlılarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. Dilik; özellikle halk sağlığını tehdit eden vektörlere karşı uygulanan yöntemler, kullanılan biyosidal ürünlerin etkinliği ve çevre dostu yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Büyükşehir’in Çalışmaları Beğeni Kazandı

Kongrede, hastalık taşıyan vektörlerin kontrolü için bilimsel yaklaşımlar, yenilikçi teknolojiler ve yerel yönetimlerin rolleri ele alındı. Türkiye ve dünya genelindeki başarılı uygulamaların paylaşıldığı oturumlarda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sahadaki uygulamaları katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Katılımcılara Teşekkür Plaketi

Kongreye katkı sağlayan kurum temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de bu anlamlı plaketle onurlandırıldı. Plaket, Büyükşehir Belediyesinin çevre sağlığı ve halk sağlığına verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.