Bütün çocuklarını tahta kaşık yaparak okutan Osman Usta, ata yadigarı mesleğini köyünde sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen, günde 5-6 kaşık üreterek ve ağaç üzerinde çalışarak becerisini geliştirmeye devam ediyor. Babasından öğrendiği bu sanatı, teknolojik alet kullanmadan icra etmeye özen gösteriyor.

Osman Arık, devletin orman köylülerine sağladığı odun iştigalinden faydalanarak kullanmadığı ağaçlar ile keser ve oyma aletleri kullanarak tahta kaşık, çatal, kevgir, kepçe, spatula ve tarhana küreği gibi ürünler üretiyor. Tahta ürünlerin dayanıklılığı ve sağlığı açısından tercih edildiğini belirten Arık, "Kaşıkları genellikle akçaağaç ve meşeden yapıyorum. Çünkü dayanıklı ve güzel kokulu oluyorlar. Akçaağaçları, meşe ormanlarının bulunduğu alandan temin ediyorum. Günde 5-6 kaşık yapıyorum. Şimdi tahta kaşığı daha çok tercih ediyorlar, bu çizme yapmaz," şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ın yöresel ürünleri arasında yer alan Osman Usta'nın tahta işleri, hem sanatı yaşatma çabası hem de doğal ve sağlıklı malzemeler kullanma konusundaki hassasiyetiyle dikkat çekiyor.