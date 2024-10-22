Törende bir konuşma yapan Başkan Erbaş, toplumda emniyetin sağlanabilmesi için vicdanların eğitilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Cezaların caydırıcı olmasına önem vermemiz lazım. Suçların cezalarının caydırıcı olması gerekir ki vatandaşlar arasında, ülkemizde emniyet sağlansın” ifadelerini kullandı.

Erbaş, ayrıca insanların ahiret bilinci ile eğitilmesi gerektiğini belirterek, “Dünyada yaptığı bir kötülüğün yanına kar kalmayacağını, hem dünyada cezasını göreceğini hem de öldükten sonra ahirette cezasını göreceği gerçeğini eğitimle anlatmalıyız” dedi.

Törende, emniyet teşkilatına destek veren vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erbaş, depremde şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı olanlara ise acil şifalar diledi. Konuşmasının ardından dua eden Erbaş, beraberindekilerle birlikte kurdele kesimi gerçekleştirdi.

Törene; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Katar Hayır Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Fahri ve birçok vatandaş katıldı.