Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli programların ardından final gününe ulaştı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin sosyal ve kültürel hayatına canlılık katan fuar, 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek özel etkinliklerle sona erecek. Final gününde sahneye çıkacak olan Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Grup Sıra, ziyaretçilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Program kapsamında saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Bandosu, seslendireceği marşlar ve mehteran dinletileriyle coşkuyu zirveye taşıyacak.

Ardından saat 21.00’da Grup Sıra, Anadolu’nun farklı yörelerinden en sevilen türküleri Kahramanmaraşlılarla buluşturacak. “Urfa’nın Etrafı”, “Merdo”, “Mihriban”, “Nemrudun Kızı”, “Maraş’tan Bir Haber Geldi”, “Mardinli Güzel Yârim” ve “Antebin Hamamları” gibi eserleriyle Grup Sıra, fuarın kapanışına müzikal bir şölenle imza atacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fuarın final programına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtilerek, “Milyonlarcahemşehrimizi bir araya getiren, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi haline gelen fuarımızı, coşkulu bir finalle uğurlayacağız” ifadelerine yer verildi.