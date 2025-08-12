Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerini hızlı şekilde almak ve sorunlarına en kısa sürede çözüm üretmek amacıyla ALO 153 Çağrı Merkezi’nde 7/24 kesintisiz hizmet sunuyor.

Temizlikten ilaçlamaya, yol yapımından veterinerlik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede alınan talepler, ilgili birimlere anında iletilerek çözüm süreci başlatılıyor. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çağrı merkezi, yapay zekâ destekli modern dijital altyapısıyla yerel yönetimlerde örnek uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Temmuz’da 17 Bin 780 Çağrı

Temmuz ayı verilerine göre, ALO 153 hattına toplam 17 bin 780 çağrı ulaştı. Vatandaşların ilettiği her talep kayıt altına alınarak belediye ekipleri tarafından hızla çözüme kavuşturuldu. Çağrı merkezi sayesinde vatandaşlarla belediye arasındaki iletişim kanalları güçlendirilirken, hizmetlerin daha hızlı ve etkin sunulması sağlanıyor.

“İletişim Kanallarımızı Güçlendirmeye Devam Edeceğiz”

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hemşehrilerimizin Büyükşehir Belediyemiz ile iletişim kanallarını daha da güçlendirme adına çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. ALO 153 Çağrı Merkezi, vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini anında dinleyerek çözüm odaklı hizmet anlayışını her geçen gün geliştirmeyi hedefliyor.