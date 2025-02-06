6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda duygusal anların yaşandığı bir anma programı gerçekleştirildi.

Anma programına depremin yıl dönümü dolayısıyla şehre gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte 15 farklı şehirden gelen milletvekilleri de katıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı heyet, depremde hayatını kaybeden vatandaşları kabirleri başında dualarla yâd etti.

Protokol, kayıplarının yasını tutan ailelerle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti ve acılarını paylaştı.

“ACIMIZ HALA İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE”

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bundan tam iki yıl önce büyük bir felaket yaşadık. Şehrimizde ve çevre illerimizde binlerce canımızı toprağa verdik. Acımız hala taze, kayıplarımızın yokluğu hala yüreğimizde derin bir sızı bırakıyor. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerime sabır diliyorum” dedi.