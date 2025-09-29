Dört takımın yer aldığı müsabakalarda katılımcılar şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken, turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde özel gereksinimli vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir programa daha imza attı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen futbol turnuvasında işitme engelli vatandaşlar sahaya çıktı. Dört takımın yer aldığı müsabakalarda katılımcılar şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken, turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Tribünlerde ailelerin desteğiyle coşkulu anlar yaşanırken, saha içindeki centilmence mücadele ve dostluk vurgusu dikkat çekti. Turnuvaya katılan sporculara günün anısına Kahramanmaraş’ın gururu İstiklalspor formaları da hediye edildi.

Etkinlikten büyük memnuniyet duyan işitme engelli vatandaşlar ve aileleri, desteklerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.