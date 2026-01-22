Edinilen bilgilere göre, her iki ilçede de sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazalar meydana geldi. Kazalarda araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, bölgede etkili olan kış şartları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, kış lastiği veya zincir olmadan yola çıkılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.