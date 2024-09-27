Edinilen bilgilere göre, Ayşepınarı Mahallesi'ndeki göletin kıyısında arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Yaşar, suya girdiği sırada bir anda gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Olay yerine hızla intikal eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. Dalgıçların gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Yaşar'ın cesedine ulaşıldı.

Sağlık ekipleri, gölette çıkarılan Rıdvan Yaşar'a olay yerinde müdahale etti ancak, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.