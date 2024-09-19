6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal tesislere tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğinin sağlanması ve yeşil alanların geliştirilmesi noktasında da önemli adımlar atıyor. Bu noktada şehrin çehresini güzelleştirmek ve vatandaşlara daha modern yaşam alanları sunmak için kavşak, meydan ve refüjlerde geniş çaplı peyzaj,bitkilendirme ve düzenleme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerce şehrin muhtelif noktalarındaki kavşak ve refüjlerbitkilendirilerek şehre yeni bir soluk kazandırılıyor. Yürütülen çalışmalarla modern bir kentsel doku oluşturulurken bir yandan da çevresel değerler korunarak şehrin geleceğine yatırım yapılıyor.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ