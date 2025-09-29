Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artıracak projelere hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında işitme engelli vatandaşlara yönelik önemli destekler sağlanıyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen proje ile işitme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıracak modern sistemler evlere kuruluyor. Bu kapsamda, işitme engelli vatandaşların zili duymakta yaşadığı güçlüğe çözüm sunan ışıklı kapı zili sistemleri yaygınlaştırılıyor. Zil çaldığında devreye giren görsel uyarı sistemi sayesinde evin içerisinde ışıklı sinyal yanarak bireyin gelen kişiyi fark etmesi sağlanıyor.

Ebeveynler İçin Büyük Kolaylık

İşitme engelli aileler için sağlanan bir diğer yenilik ise titreşimli bebek uyarı cihazı oldu. Özellikle ebeveynlere destek amacıyla geliştirilen cihaz, bebeğin ağlaması durumunda titreşim ve ışık yoluyla anne-babayı bilgilendiriyor. Böylece ebeveynler, bebeklerinin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli bir şekilde yanıt verebiliyor. Desteklerden faydalanan işitme engelli vatandaşlar, sağlanan bu hizmetlerin yaşamlarını kolaylaştırdığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.