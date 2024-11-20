Zamana direnerek günümüze ulaşan 20 metre uzunluğundaki ve 3.80 metre genişliğindeki tek kemerli bu taş köprü, bölgenin simgesi haline geldi. Kanlı Köprü, Süleymanlı köyü içerisinde yer alan tarihi yapılarla birlikte görsel bir şölen sunuyor. Bu eserlerin yanı sıra köyde tarihi bir hamam, kale ve soğuk pınar çeşmesi de bulunuyor.

Süleymanlı Mahallesinde Acere mevkisinde yer alan Kanlı Köprü'nün yanı sıra Kantarma Köprüsü, Tekke Köprüsü ve Soğukpınar Çeşmesi gibi diğer tarihi değerlerin de bölge turizmine kazandırılması, hem bölgenin canlanmasına hem de tarihi eserlerin daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlayacaktır.

Tarihsel olarak 1915 yılına kadar 18 bini aşan nüfusuyla Maraş sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Zeytun, 25 Mart 1915 tarihinde Ermenilerin isyanı sonucu Maraş Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Bey’in şehit edilmesi üzerine, padişah fermanıyla isyanın ardından Süleymanlı olarak adlandırıldı.

Cumhuriyet döneminde bucak olan Süleymanlı, günümüzde mahalle statüsünde olup yaklaşık 300-400 hanelik bir yerleşim yeri olarak Selanik'ten gelen muhacirleri barındırıyor. Tarihi Kanlı Köprü ve çevresindeki zengin miras, burayı ziyaret edenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.