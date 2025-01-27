Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma düzenlemeleri kapsamında 8 numaralı özel halk otobüsü hattında güzergâh değişikliği yapıldığını duyurdu. Necip Fazıl Şehir Hastanesi – Kadın Doğum Çocuk Hastanesi güzergâhında hizmet veren hatta Karaziyaret Mahallesi de eklendi. Yapılan bu değişiklikle mahalle sakinlerinin ulaşımı daha kolay hale getirildi.

Güzergâh değişikliğiyle birlikte otobüslerin ilk hareket saatleri ve kalkış noktaları da açıklandı. 8 numaralı hattın ilk otobüsü, saat 06.20’de Saçaklızade TOKİ’den hareket edecek. Daha sonra 20 dakikalık aralıklarla seferler düzenlenerek vatandaşların Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kolay ulaşımı sağlanacak. Günlük ulaşım planlamasına göre, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden hareket edecek ilk otobüs ise saat 06.35’te yola çıkacak.

Halkın Beklentileri Göz Önünde Bulunduruldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, güzergâh değişikliği kararının vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda alındığı belirtildi. Karaziyaret Mahallesi’nde yaşayanların toplu taşıma hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanması amacıyla yapılan bu düzenlemenin, bölge halkının yaşam kalitesini artırması hedefleniyor. Vatandaşların güzergâh değişikliği ve sefer saatleriyle ilgili detaylı bilgiye https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.