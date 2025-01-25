Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda;Gökhan Keçeci, Bünyamin Bayraktutar, Emre Polat ve Yusuf Mert Aslan öğrencilerle bir araya gelecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin yarıyıl tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla paydaş kurumlar iş birliğiyle ücretsiz bir YKS kampı düzenliyor. 27 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan kamp, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve alanında uzman isimlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı yoğun bir eğitim programını kapsayacak.

Program Matematik Dersi ile Başlayacak

Kamp, 27 Ocak Pazartesi günü Matematik dersiyle başlayacak. 13.30 – 18.00 saatleri arasında düzenlenecek program kapsamında YKS hazırlığında uzmanlaşmış, tanınmış yazarlar ve eğitimcilerden Gökhan Keçeci, Bünyamin Bayraktutar, Emre Polat ve Yusuf Mert Aslan, öğrencilere rehberlik edecek. Katılımcılar, uzman eğitmenlerin rehberliğinde Matematik ile ilgili önemli ipuçları öğrenirken, sınav stratejileri ve zaman yönetimi konusunda da bilgi sahibi olacak.

Gençlere Büyük Katkı Sağlayacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlik ile gençlere sınav öncesi önemli bir fırsat sunmayı hedefliyor. YKS’ye hazırlık sürecinde olan öğrencilerin hem ders eksiklerini gidermeleri hem de sınav stresini azaltarak daha bilinçli bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyacak bu kamp, uzman isimlerin deneyimlerini birebir paylaşacakları interaktif bir platform sağlayacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm YKS adayları bu ücretsiz kampa katılmaya davet edildi. Kamp kapsamında;28 Ocak Salı günü Fizik, 29 Ocak Çarşamba günü Biyoloji, 30 Ocak Perşembe günü Kimya ve son olarak 31 Ocak Cuma günü ise Türkçe dersi işlenecek.