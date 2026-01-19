Maraş Ovası’nda yaşayan yırtıcı kuş türlerinden biri olan erkek şahin, Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) üyelerinin düzenli doğa gözlemleri sırasında yaralı halde bulunarak kurtarıldı.

KAMFOD Kurucu Üyesi Sedat Culfa ile doğa gözlemlerine katılan Kurucu Üye Mehmet Fatih Kayış, bölgede uzun süredir takip edilen kuş popülasyonuna yönelik haftalık gözlemler esnasında, çift halinde yaşayan şahinlerden erkeğinin ortadan kaybolduğunu fark etti. Maraş Ovası’nda belirli alanlarda dişi ve erkek olarak yaşayan şahin çiftlerinin varlığı bilinirken, erkek şahinin görülmemesi üzerine detaylı bir arazi taraması başlatıldı.

DERE KENARINDA YARALI HALDE BULUNDU

Yapılan kapsamlı gözlem ve tarama çalışmaları sonucunda, kayıp şahin dere kenarında yaralı halde tespit edildi. Durumun ciddiyeti üzerine hayvan, güvenli şekilde kontrol altına alınarak Doğa Koruma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı şahini teslim alarak tedavi ve rehabilitasyon süreci için ilgili birime götürdü.

“DOĞAYI SADECE FOTOĞRAFLAMIYORUZ, KORUYORUZ”

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, doğayı yalnızca belgelemekle kalmadıklarını vurgulayarak, yaban hayatının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Dernek üyeleri, düzenli doğa gözlemlerinin yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda ekolojik farkındalık ve canlıların yaşam hakkını koruma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Olayla ilgili haber metni ve görsel kayıtların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.