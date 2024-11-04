Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve Basketbol Şube Sorumlusu Hikmet Gümüşer’in önderliğinde kurulan bu genç ve dinamik takım, Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü karşısında oynadığı maçta harika bir performans sergileyerek Kahramanmaraş halkını gururlandırdı.

Maça hızlı ve baskılı başlayan İstiklalspor, ilk çeyreği 27-8 gibi ezici bir skorla tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren takım, devreye 41-25 önde girdi. Üçüncü periyotta Akhisar Belediye farkı azaltmaya çalışsa da İstiklalspor, seyircilerinin büyük desteğini arkasına alarak final periyoduna 59-49’luk skor avantajıyla girdi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü elden bırakmayan takım, parkeden 77-66’lık net bir galibiyetle ayrılarak taraftarlarına unutulmaz bir zafer yaşattı.

Maçın ardından açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Hikmet Gümüşer, “Maçta11 sayı farkla galip geldik, bu büyük başarıda Kipaş Holding’in desteği ve Kahramanmaraş halkının bizimle omuz omuza olması büyük bir rol oynadı. Bu takım çok daha büyük başarılara imza atacak. Bizi desteklemeye devam etsinler; hep birlikte nice güzel zaferlere ulaşacağız!” diyerek galibiyetin coşkusunu sporseverlerle paylaştı.