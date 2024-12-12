KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Suriye’de yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş’ın tarih boyunca misafirperverliği ve yardımlaşma ruhuyla öne çıkan bir şehir olduğundan bahseden Başkan Buluntu, yeniden ülkelerine dönen Suriyelilerin dün olduğu gibi bugünde yanlarında olduklarını ve Kahramanmaraş iş dünyası olarak Suriye’nin yeniden inşa sürecinde destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

“YALNIZCA KAPILARIMIZI DEĞİL, GÖNÜLLERİMİZİ DE AÇTIK”

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “13 yıl önce, Suriye'de yaşanan iç savaşın trajik etkileriyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bağrımıza basarak onlara güvenli bir yuva sunduk. Bu süreçte yalnızca kapılarımızı değil, gönüllerimizi ve imkânlarımızı da açtık.

“ÖZGÜRLÜK VE YENİDEN YAPILANMA YOLUNDA YANLARINDAYIZ”

Suriye’de 61 yıllık despot bir yönetimin sona ermesinin ardından, Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük ve yeniden yapılanma yolunda attıkları adımlara destek olmak, bizler için bir sorumluluktur. Kahramanmaraş iş dünyası olarak, şehrimizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimize istihdam sağlamaktan, onlarla ortak projeler geliştirmekten ve birlikte üretmekten gurur duyduk ve duyuyoruz. Suriyeli vatandaşların iş gücüne katılımı, sadece onların hayatlarına dokunmakla kalmamış, aynı zamanda şehrimizin ekonomik dinamizmine de katkı sağlamıştır.

“KAHRAMANMARAŞ ÖNCÜ VE ÖRNEK BİR ŞEHİR…”

6 Şubat'ta yaşanan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin ağır etkilerini yaşayan bir şehir olarak, dayanışmanın ve yeniden inşa sürecinin önemini en iyi bilenlerdeniz. Kahramanmaraş iş dünyası, bu zorlu sürecin yaralarını hızla sararak, önemli bir yeniden ayağa kalkma refleksi göstermeyi başarmıştır. Bu tecrübe ve dayanıklılık, Kahramanmaraş’ın Suriye’nin yeniden inşa sürecinde öncü ve örnek bir şehir olarak katkı sağlama motivasyonunudaha da güçlendirmiştir.

“DESTEK OLMA KONUSUNDA KARARLIYIZ…”

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi, Suriye’nin yeniden ayağa kalkma sürecine destek olma konusunda kararlıyız. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Suriyeli kardeşlerimizle gerek yatırımlarda gerekse yeniden inşa sürecinde maddi ve manevi iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Kahramanmaraş iş dünyası olarak, sınırlarımızın ötesinde barışın, refahın ve yeniden yapılanmanın bir parçası olmayı görev biliyoruz. Şehir olarak edindiğimiz tecrübeyi, birikimimizi ve güçlü üretim kapasitemizi Suriye’nin yeniden inşasında kalıcı bir barış ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için seferber etmeye hazırız.



“GÜÇLÜ ORTAKLIKLAR KURARAK COĞRAFYAMIZIN KALKINMASINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Bu yolda, Suriyeli iş insanlarıyla güçlü ortaklıklar kurarak hem bölgemizin hem de kardeş coğrafyalarımızın kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz. Suriye'nin yeniden inşasında, dostluk ve dayanışma köprülerini kurarak hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize inanıyoruz. Kahramanmaraş iş dünyası olarak, iş birliği ve dayanışma çağrımızın, Suriyeli kardeşlerimiz için yeni bir başlangıcın müjdecisi olmasını temenni ediyorum.”