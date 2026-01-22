Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tarihte yapılması planlanan final sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği, yeni sınav tarihlerinin ise ilgili akademik birimler tarafından ayrıca duyurulacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, temel hizmetlerin aksamaması amacıyla üniversite birimlerinde yeterli sayıda personelin görev yapacağı ifade edildi.

Öte yandan, hamile veya 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel ile engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve 60 yaş üstü personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.