HABİB AYTEKİN GECEYE DAMGA VURDU

Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Türk Haber Magazin’in imtiyaz sahibi Habib Aytekin oldu. Aytekin, gazetecilik alanındaki başarılı çalışmalarıyla “Yılın En İyi Magazin Gazetecisi” ödülüne layık görüldü.

“TARAFSIZ VE NİTELİKLİ HABERCİLİK ANLAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK”

Ödülünü aldıktan sonra sahnede konuşma yapan Habib Aytekin, tarafsız ve kaliteli habercilik anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Aytekin, “Bu ödül benim için büyük bir motivasyon. Okuyucularımıza en doğru magazin içeriklerini sunmaya devam edeceğiz,” dedi.

“AMAÇ, BAŞARILARI GÖRÜNÜR KILMAK”

Hayat Kırmızıtürk Dergisi adına konuşan Cengizhan Kaya, Altın Başarı Ödülleri’nin 20 yıldır kesintisiz sürdüğüne dikkat çekti.

“Kendi alanlarında fark yaratan ve topluma değer katan isimleri ödüllendiriyoruz. Amacımız bu başarıların görünür kılınması,” ifadelerini kullandı.

BASIN DÜNYASI RENKLİ BİR GECEDE BULUŞTU

Türkiye’nin dört bir yanından gelen basın ve medya temsilcileri, gece boyunca ödül töreninin coşkusunu birlikte yaşadı. Gecede yaşanan renkli anlar, davetliler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.