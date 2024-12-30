Dr. Halit Yılmaz, ziyarette Başkan Demiröz’e, kaleme aldığı “İlaçsız Şifa Yöntemleri ve Hacamat” kitabını hediye ederek hacamatın modern ve geleneksel yöntemlerle nasıl birleştirildiğini anlattı.

İlaçsız Şifa ve Hacamat Üzerine Önemli Mesajlar

Ziyaret sırasında Dr. Yılmaz, geleneksel tıbbın modern sağlık uygulamalarıyla harmanlanmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Hüseyin Vahit Demiröz, Dr. Yılmaz’ın yenilikçi sağlık yöntemleri ve hacamat konusundaki çalışmalarını takdir ettiğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Sağlık, toplumun temel taşlarından biridir. Dr. Halit Yılmaz’ın bu alandaki çalışmaları, alternatif sağlık yöntemlerine bilimsel bir bakış açısı kazandırması açısından oldukça değerli. Kendisine bu nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi için teşekkür ediyorum.”

Gelenekten Geleceğe Sağlık Yaklaşımları

Ziyaretin ardından Dr. Yılmaz, kitabının içeriği hakkında bilgi vererek bio termal titreşimli hacamatın tedavi süreçlerindeki etkilerini ve bilimsel dayanaklarını paylaştı. İl Başkanlığı tarafından, bu tür yenilikçi yaklaşımların halk sağlığına katkı sağlayacak önemli adımlar olduğu ifade edildi.

Teşekkür Mesajı

MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Dr. Halit Yılmaz’ın nazik ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.