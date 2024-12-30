Kahramanmaraş İl Başkanı Osman Okumuş, belediyecilikteki bilgi ve deneyimiyle dikkat çekerek, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Yeni Dönemin Lider Kadrosu

Genel kurulda, birlik genel başkanlığına seçilen Mehmet Yeloğlu ve yönetim kurulu üyeleri büyük bir takdirle karşılandı. Osman Okumuş, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, birlik başkanı Mehmet Yeloğlu’nu ve yeni yönetimi tebrik ederek, şu ifadelerde bulundu:

“Genel kurulda böylesine onurlu bir göreve layık görülmekten büyük mutluluk duyuyorum. Genel Başkanımız Sn. Mehmet Yeloğlu ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Belediyeciliğin daha ileriye taşınması için yüksek istişare kurulunda aktif şekilde görev yapacağım.”

Kahramanmaraş İçin Önemli Bir Temsil

Osman Okumuş’un bu göreve seçilmesi, Kahramanmaraş’ın yerel yönetimlerdeki etkisini artırması açısından büyük önem taşıyor. Okumuş, bugüne kadar bölge halkı için gerçekleştirdiği başarılı projelerle tanınırken, ulusal düzeyde de etkin bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Belediyecilikte Yeni Ufuklar

Türkiye Belediye Başkanları Birliği, yerel yönetimlerde koordinasyonu güçlendirme ve belediyecilikte ortak akıl oluşturma hedefleriyle çalışmalarına devam ederken, Osman Okumuş’un yüksek istişare kurulundaki varlığı, bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik önemli katkılar sunacak.