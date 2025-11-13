Bastırmacı, yaşanan kazayı büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.

Bastırmacı, açıklamasında şunları kaydetti: “Milletimizin başı sağ olsun. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, bu büyük acı toplum olarak hak ettiği duyarlılıkla karşılanmamıştır. Başka coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına gösterdiğimiz hassasiyeti, kendi evlatlarımızın fedakârlığı karşısında aynı şekilde gösteremedik. Filistin’deki dramatik gelişmelere gösterdiğimiz refleksi, kendi vatanımızın kahraman evlatlarına da göstermeliyiz.”

İYİ Parti İl Başkanı, şehitlerin vatan için can verirken sessiz kalınmasının toplumsal duyarsızlığa yol açtığını vurguladı.

Bastırmacı, “Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanın birliği, sadece siyasi söylemlerle değil, milli vicdanın ortak sesiyle korunur. Bizler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olmaya ve kahraman şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Bastırmacı, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı: “Bugün millet olarak yapmamız gereken, bir araya gelip şehitlerimizi anmak, onların fedakârlıklarının unutulmadığını göstermek. Tüm milletimizi şehitlerimiz için ortak bir anma ve dua etkinliğine davet ediyoruz. Unutmayalım ki, bir millet kendi kahramanlarını unuttuğu gün, geleceğine yön verme gücünü kaybeder.”