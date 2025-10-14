Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde Ekim ayı "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirlendi.

13 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da, ülke genelinde olduğu gibi ilimizdeki okullarda da gerçekleştirilen tatbikatlarla öğrencilerin afetlere karşı hazırlık bilincini hem okulda hem de aile ortamında pekiştirmeleri hedeflendi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci ve velilere yönelik yayımladığı video mesajında, "Afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır." ifadelerini kullandı.

Tatbikat kapsamında, deprem alarmının ardından tüm birimlerde "çök–kapan–tutun" hareketiyle hayat üçgeni oluşturuldu. Deprem sonrası senaryo gereği, öğrenciler ve personeller merdivenlerden güvenli tahliye edilerek kurumların önündeki toplanma alanlarında bir araya geldiler.

Toplanma alanında uzmanlar tarafından deprem ve yangın anında yapılması gereken doğru davranışlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından, yangın söndürme tüpleriyle uygulamalı yangın söndürme faaliyeti gerçekleştirildi ve tatbikat başarıyla tamamlandı.

Ülkemizin bir deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu tür uygulamalar, öğrencilerin deprem ve yangın sırasında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş genelinde tüm okullarda gerçekleştirilen tatbikatlar, öğrencilerde ve eğitim camiasında afet farkındalığı ile dayanıklılık bilincinin güçlenmesine katkı sağladı.