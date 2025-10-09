Karşılaşma öncesinde düzenlenen başlama seremonisinde her iki takım oyuncuları ve teknik heyetler centilmenlik örneği sergilerken, salondaki sporseverler her iki takımı da alkışlarla karşıladı.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın setleri sırasıyla 29-31, 25-17, 18-25, 28-26 ve 15-13 sonuçlandı. Bu skorla birlikte Onikişubat Belediyespor, salondaki coşkulu taraftar desteğiyle güçlü rakibi karşısında önemli bir galibiyet elde etti.

Beş sete uzayan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşma sonunda gelen galibiyet, hem takım hem de taraftar açısından unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı.

Başkan Hanifi Toptaş tribünde heyecana ortak oldu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın da tribünden takip ettiği mücadelede, takımın azmi ve sahaya yansıttığı mücadele ruhu sporseverlerden büyük alkış aldı. Başkan Toptaş, karşılaşmanın ardından teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.

Toptaş burada yaptığı kısa değerlendirmede, “Gençlerimizin azmini, enerjisini ve kazanma isteğini görmek bizleri gururlandırıyor. Onikişubat olarak sporun her alanında var olmaya, gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı gençlere yeni bir umut olacak

Onikişubat Belediyesi’nin sporu tabana yayma ve gençleri farklı branşlarda spora yönlendirme hedefi doğrultusunda kurulan Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, bu galibiyetle birlikte ligin iddialı ekiplerinden biri olacağını bir kez daha gösterdi.

Kentte sporu bir yaşam kültürüne dönüştürmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyesi, voleybol branşında elde edilen bu başarının gençlere ilham olmasını amaçlıyor.

Maç eksiğiyle lide3’üncü sıraya yerleşen Onikişubat Belediyespor, aldığı bu önemli galibiyetle puanını artırarak moral depoladı.