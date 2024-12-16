Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda eğitim ve provalar büyük bir hızla devam ediyor. Alanında uzman eğitmenlerin katkılarıyla, katılımcılara diksiyon, dans, sahne hâkimiyeti ve teknik masa gibi tiyatronun temel unsurlarını kapsayan yoğun bir eğitim programı sunuluyor. Eğitim ve prova sürecinin tamamlanmasının ardından Sahne Maraş, Ocak ayında üç yeni oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Program kapsamında iki çocuk oyunu ve bir yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Çocuklara yönelik eserler, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sunmayı hedeflerken, yetişkin oyunu ise derin temasıyla dikkat çekiyor.

12 Şubat’ta Özel Meydan Gösterisi

Sahne Maraş, 12 Şubat Kurtuluş Günü için de özel bir etkinlik planlıyor. Bu kapsamda Sahne Maraş ekibi, açık hava gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Tarihi atmosferi sahneye taşıyacak olan bu meydan gösterisi, kentin kültürel ve tarihsel değerlerine vurgu yapacak.

Kahramanmaraş’ta Tiyatro Kültürü Canlanıyor

Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun sunduğu bu programlar, kentin sanatsal potansiyelini harekete geçirerek tiyatro kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Eğitmenlerin profesyonelliği ve Büyükşehir Belediyesinin bu alandaki desteği, hem katılımcıların gelişimine hem de bölgedeki sanatsal faaliyetlerin zenginleşmesine katkı sağlıyor.

Katılımcılardan Tam Not

Sahne Maraş Tiyatro Okulu’na katılan öğrenciler, verilen eğitimin hem sanatsal hem de sosyal anlamda hayatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Diksiyon ve sahne hâkimiyeti gibi kazanımların günlük hayatlarında iletişim becerilerini artırdığını dile getiren katılımcılar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bu fırsatı sağladığı için teşekkür etti.

“4 Oyunla Seyirciyle Buluşacağız”

Sahne Maraş Genel Sanat Yönetmeni Samet Demir, “2021 yılında başladığımız bu yolculuğa bu yıl yeni arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Yeni eğitim dönemimizde 2 ayı geride bıraktık. Öğrencilerimiz burada diksiyon, dans, sahne hâkimiyeti, teknik masa gibi eğitimler alıyorlar. Arkadaşlarımız burada sadece sahneyi değil, sahne arkasını da öğreniyor. Ayrıca öğrencilerimiz kendi oyunlarını da yazıyor. Eğitimlerimizi tamamladık, şimdi oyun provalarımıza başladık. Sahne Maraş, bu sezon 4 oyunla birlikte perde demeye hazırlanıyor. Ocak ayında 2 çocuk ve 1 yetişkin oyunu sahneleyeceğiz. 12 Şubat için de bir meydan gösterimiz olacak” diye konuştu.

“Sahne Maraş, Sosyal Hayatımıza da Katkı Sağladı”

Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerinden Zuhal Aktaş, “Tiyatroya gönül vermiş bir İngilizce öğretmeniyim. Burada hocalarımızdan aldığımız eğitimlerin bizlere çok büyük katkısı oldu. Çok farklı eğitimler alıyoruz. Burada hem sanat anlamında ilerleme kat ediyor hem de sosyalleşiyor, yeni arkadaşlar ediniyor ve keyifli vakit geçiriyoruz. Burada aldığımız eğitimler sosyal hayatımıza da katkı sağladı” ifadelerini kullandı.

“Sahne Maraş Bir Okul”

Diğer bir öğrenci İlhami Sandal, “İlk başta Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nu hafta sonunu verimli bir şekilde değerlendirebileceğim amatör bir yer olarak düşünüyordum. Seçmelerden itibaren gördüm ki burası gerçekten bir okul. Hocalarımız ve diğer katılımcı arkadaşlarımız eğitimleri çok ciddiye alıyor. Uluslararası alanda ödül almış sanatçılarla tanışma, onlardan eğitim alma fırsatımız oldu burada. Sahne Maraş’ta aldığım eğitimler benim sosyal hayatıma da çok büyük katkı sağlıyor. Bankacı olduğum için benim işim bizzat insanlarla. Kendini ifade edebilme, topluluğa seslenebilme ve özgüven noktasında bana çok faydalı oldu” cümlelerini kaydetti.