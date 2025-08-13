İş imkanlarının ne denli yüksek olduğunu somut örneklerle gözler önüne seren KURŞUN, özellikle AKREDİTASYON süreçlerinin önemine dikkat çekti. Otomotiv Teknolojisi Programı’nın akreditasyonunu başarıyla tamamladığını müjdeleyen KURŞUN, Gıda Teknolojisi ve Bilgisayar Programcılığı programlarının da BU YIL İÇİNDE akredite olacağını, diğer tüm programların da bu stratejik sürece dahil edileceğini kararlılıkla ifade etti.

SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİNDE ÇIĞIR AÇAN ADIMLAR!

Sanayi/sektör ve öğrenci buluşmalarının kritik önemine değinen Doç. Dr. KURŞUN, YÖK Başkanı’nın TOBB ile imzaladığı protokoller sayesinde iş dünyasının önde gelen isimlerinin üniversitelerde ders verme ve paha biçilmez tecrübelerini aktarma fırsatı bulduğunu, bunun TBMYO’da büyük bir karşılık gördüğünü belirtti. Kendini sürekli geliştiren öğrencilere YURT DIŞI İMKANLARININ sektör paydaşları ile son derece mümkün olduğunu vurgulayan KURŞUN, bu konuda çarpıcı başarı hikayeleri paylaştı: Japonya-SAKURA programı kapsamında eğitim alan bir Elektrik Programı öğrencisinin şu anda JAPONYA’DA ÇALIŞTIĞINI, bir başka öğrencinin ise ALMANYA’DA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPTIĞINI gururla aktardı.

TÜRKİYE’NİN DEVLERİNDE KARİYER FIRSATLARI VE GİRİŞİMCİLİK RUHU!

KURŞUN, hızla gelişen Türkiye teknolojisi içerisinde TBMYO mezunlarının TUSAŞ, ASELSAN, BAYKAR gibi ülkenin dev şirketlerinde ARANAN ELEMANLAR olarak iş imkanları bulduğunu ve aynı zamanda KENDİ İŞ YERLERİNİ KURABİLECEKLERİ noktasında dinleyicileri bilgilendirdi. Yeni, modern bina imkanları ve tam donanımlı atölyeleri ile öğrencilerin ufkunu ULUSLARARASI BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ANLAYIŞINDA tuttuklarını dile getiren KURŞUN, alanında uzman öğretim elemanlarının TBMYO’daki her bir programın öğrencilere BÜYÜK İMKANLAR sunacağının altını çizdi. Deprem sonrası yaşanan travmanın tamamen atlatıldığını ve eğitim öğretim olanaklarının gerek bina/atölyeler gerekse yurt imkanları ile EN ÜST SEVİYEDE olduğunu sözlerine ekledi. KSÜ TBMYO, geleceğin liderlerini ve nitelikli iş gücünü yetiştirmeye devam ediyor!