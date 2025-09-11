Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hakan Hiçyılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla şube başkanlığına aday olduğunu coşkulu bir kalabalık önünde ilan etti.

KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLACAĞIZ

Hiçyılmaz, açıklamasında sendikal mücadeleye dair kararlı mesajlar verdi:

“Türk Eğitim-Sen üyesi yol arkadaşlarımızla, Kahraman şehrimizin eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Asrın felaketinde ağır yaralar alan bu kadim şehirde, sahada tespit ettiğimiz problemlere çözüm üreteceğiz. Hiçbir eğitim çalışanı kendini yalnız ve güçsüz hissetmeyecek. Kimsesizlerin kimsesi olmak, Türk Eğitim-Sen’i yeniden yetkili sendika yapmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Haktan ve eğitim çalışanlarından aldığımız güçle nice demir dağları aştık, yine aşacağız. Cenab-ı Allah bizleri öğretmenlerimize ve eğitim çalışanı arkadaşlarımıza karşı mahcup etmesin inşallah.”

BİZİM GÜCÜMÜZ TÜRK EĞİTİM-SEN’DİR

Konuşmasında sık sık birlik ve dayanışma vurgusu yapan Hiçyılmaz, şu sözlerle katılımcılardan büyük alkış aldı:

• “Bizim gücümüz inancımız,

• Bizim gücümüz cesaretimiz,

• Bizim gücümüz eğitim çalışanı arkadaşlarımız,

• Bizim gücümüz ilk ve son kalemiz olan Türk Eğitim-Sen’dir.

Sevdamız Türk Eğitim-Sen, sevdamız Türkiye Kamu-Sen’dir.”

ESKİ ADAYLARDAN GÜÇLÜ DESTEK

2021’de gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul’da şube başkanlığı için aday olan Turan İlkokulu Müdürü Bekir Özçelik ve Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Aksu, bu kez Hiçyılmaz’a destek verdiklerini açıkladı.

Yaptıkları değerlendirmede, “Hakan Hiçyılmaz’ın bu görevi başarıyla yürüteceğine ve sendikal bayrağı daha da ileriye taşıyacağına inancımız tamdır” ifadeleriyle güçlü desteklerini ortaya koydular.