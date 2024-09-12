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Kahramanmaraş’ta LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilere nakdi destek verilecek!

Büyükşehir BelediyesindeEylülayı Olağan Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, 14 gündem başlığı görüşülerek karara bağlandı.

Kahramanmaraş’ta LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilere nakdi destek verilecek!

Kahramanmaraş’ta LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilere nakdi destek verilecek!

Büyükşehir BelediyesindeEylülayı Olağan Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, 14 gündem başlığı görüşülerek karara bağlandı.

12 Eylül 2024 Perşembe 17:25

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Fırat Görgel başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 14 gündem başlığı görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda; 2025 – 2029 Stratejik Planı, üreticilere fide desteği, toplu taşıma filosunun güçlendirilmesi, başarılı öğrencilere nakdi destek sağlanması ve imar plan tekliflerinin yanı sıra ilçelerin ihtiyaç ve talepleri görüşüldü.

Büyükşehir’den Dereceye Giren Öğrencilere Nakdi Destek

Daima öğrencilerin yanında olan ve başarıyı destekleyici projeler hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde ikamet eden ve 2024 yılında yapılan LGS ve YKS’de dereceye giren devlet üniversitesi ve özel üniversitelerin tam burslu programlarına kayıt yaptırarak aktif öğrenci olanların ailelerine 5 bin ila 10 bin TL arasında nakdi destek sağlayacak.

Toplu Taşıma Filosuna 13 Adet Yeni Otobüs

Şehirde toplu taşıma standardını artırmak, ulaşımı konforlu hale getirmek ve özel gereksinimli bireyler için toplu taşımayı daha erişilebilir yapmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Akyar, Karacasu ve Önsen bölgelerinde tamamlanan TOKİ Konutlarına ulaşım sağlamak ve vatandaşların toplu taşıma standartlarını karşılamak üzere 13 adet 12 metrelik toplu taşıma aracını filosuna katacak.

Fide ve Fidan Desteği

Üreticileri destekleyerek tarımsal ürün çeşitliliği ve potansiyelini artırmak için faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da çiftçileri yalnız bırakmayacak. Sağladığı desteklerle üreticilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, çitçilere %50 hibe ile fide ve fidan desteğinde bulunacak. Sağlanacak hibe ile yerli üreticinin desteklenmesi ve üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

“Toplantımızın Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum”

Dilek ve temennilerle noktalanan meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yine öğrencilerimizin yanındayız. İhtiyaç sahibi 1 ve 5’inci sınıf öğrencilerimize kırtasiye desteğinde bulunduk. Okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma seferlerimizde de düzenlemeler yaptık. Üniversitelerimizde öğrencilerimiz yeniden yüz yüze eğitime başlıyor. Öğrencilerimiz için şehrimize yeni yurtlar kazandırılıyor. Milletvekillerimiz ve şehir protokolümüz iş birliğiyle şehir merkezimizde bin kişilik yurdumuzu kız öğrencilerimize tahsis ettik. İnşası devam eden yeni yurtlar da inşallah kısa süre içerisinde tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Eylül ayı Olağan Meclis Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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