Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerde gerçekleştirdiği rutin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumak, güvenilir gıda tüketimini sağlamak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla yapılan kontroller kapsamında ekipler, Uzun Çarşı’da kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen denetimlerde, çarşı esnafının faaliyet gösterdiği çok sayıda iş yeri detaylı şekilde incelendi.

Denetime, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Eyüp Karataş ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir de katıldı. Ekipler; işletmelerin hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, fiyat listelerinin standartlara uygunluğu ve tüketiciye sunulan ürünlerin etiket bilgileri gibi birçok kriteri titizlikle değerlendirdi.

Raflardaki tüm ürünler tek tek kontrol edilirken, özellikle son kullanma tarihi yaklaşmış veya raf ömrü dolmuş gıda ürünleri üzerinde hassasiyetle duruldu. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler işletme sahiplerine bildirilerek gerekli işlemler başlatıldı.

“Denetimlerimiz Durmaksızın Sürecek”

Denetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Eyüp Karataş, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde gıda güvenliği ve tüketici hakları konusunda son derece hassas bir yaklaşım sergiliyoruz. Bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte Uzun Çarşı’da yaptığımız denetimler, bu hassasiyetin bir parçası. Amacımız; vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi, esnafımızın da yasal mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesi. Denetimlerimizde özellikle hijyen koşulları, etiket ve fiyat düzenlemeleri ile son kullanma tarihleri üzerinde titizlikle duruyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı ve güveni bizim için her şeyden önemli. Bu doğrultuda sahadaki kontrol çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.