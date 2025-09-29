Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Yeni eğitim-öğretim döneminde şehir dışından gelen öğrencilerin ulaşım ve adaptasyon sürecini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri ve kapsamlı bir karşılama programı hayata geçirildi.

Havalimanı ve Otogardan Ücretsiz Ulaşım

Uygulama kapsamında, Kahramanmaraş’a havayolu ve karayolu ile ulaşan üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz otobüslerle doğrudan üniversite kampüsüne taşındı. Böylece öğrenciler, şehre ilk adımlarını attıkları andan itibaren ulaşım sıkıntısı yaşamadan konforlu bir şekilde yurtlarına yerleşme imkânı buldu.

Yurtlarda Karşılama ve Bilgilendirme

Avşar Kampüsü yurtları önünde öğrenci ve veliler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karşılanarak ağırlandı. Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri konusunda rehberlik yapılırken, şehir hakkında kapsamlı bilgiler de aktarıldı. Velilerin rahat edebilmesi için özel bekleme alanları oluşturuldu, ikramlar sunuldu.

Gençlere Pusula Maraş Tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gençlik Meclisi üyeleri, şehre ilk defa gelen öğrencilere Pusula Maraş markasını tanıtarak gençlere yönelik etkinlikler, kurslar ve sosyal faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrenci ve Velilerden Memnuniyet

Şehre gelen öğrenci ve veliler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Adana’dan kızını getiren Veli Kafa, “Kızım burada üçüncü senesine başlıyor. İlk defa böyle bir hizmetle karşılaştık. Çok memnun kaldık, çok hoşumuza gitti” dedi. Gaziantep’ten gelen öğrenci Tuana Ulu ise ilk gününü beklediğinden çok daha güzel geçirdiğini belirterek, “Ağabeyim burada okuyor, o çok memnun olduğu için Kahramanmaraş’ı tercih ettim. Buraya geldiğimde zorlanacağımı düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. Bizi çok güzel karşıladılar, hem Kahramanmaraş’ı hem de gençlere yönelik faaliyetleri tanıttılar. Ayrıca çeşitli hediyeler de verdiler. İlk günüm düşündüğümden çok daha keyifli geçti” ifadelerini kullandı.