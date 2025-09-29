İlk ders gününde kampüsü ziyaret eden Rektör Bakan, öğrencilerin heyecanına ortak oldu, başarı dileklerinde bulundu.

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, derslikleri gezen Rektör Bakan öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.

Öğrencilere hitap eden Prof. Dr. İsmail Bakan şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili öğrenciler, yeni bir eğitim-öğretim yılına sizlerle birlikte adım atmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Üniversitemiz, sizlerin enerjisi ve katkılarıyla her geçen gün daha da güçleniyor. Burada geçireceğiniz yılların bilgiyle, değerlerle ve dostluklarla dolu olmasını temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyor, yeni dönemin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Rektör Bakan, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerinin yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.