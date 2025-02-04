Ailelerin güçlendirilmesi adına atılması gereken adımların sadece toplumu değil, aynı zamanda aileler için çalışan kişileri de kapsaması gerektiğini belirtti.

Aileyi Güçlendiren Düzenlemeler Şart

Özer, doğum ve süt izinlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Yarı zamanlı çalışmanın önüne set çekmek isteyen idarelerin bu tutumlarından vazgeçmesi sağlanmalıdır” dedi. Aileyi anlamlı kılan unsurların başında, aile bireylerinin bir arada yaşaması olduğunun altını çizdi ve “Sözleşmelilere kadro verilmeli, üniversite hastanesinde görev yapan çalışanlara tayin hakkı tanınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Çalışanlarının Durumu

Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çalışanların haklarının iyileştirilmesi gerektiğini de vurguladı. Bir anket çalışmasında Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanlarının yalnızca %2.4’ünün ekonomik durumunun iyi olduğunu belirten Özer, sosyal hizmet tazminatının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Çalışanların %53’ünün sosyal hizmet tazminatının artırılmasını talep ettiğini dile getirdi.

Çalışanların Ekonomik Hakları ve Sosyal Hizmetler

Özer, devletin şefkat eli olarak fedakârca görev yapan sosyal hizmet çalışanlarının mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtti. Ek ders karşılığı görev yapanlar ve Aile Destek Personellerine hak ettikleri kadroların verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, farklı kurumlardaki meslektaşlarından daha düşük ücret alan çalışanların mağduriyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışanların Karier Gelişimi İçin Adil Bir Sistem

Özer, sosyal hizmet tazminatının artırılmasının çalışanların ekonomik durumlarını iyileştireceğini ve mesleki motivasyonlarını artıracağını belirtti. Ayrıca tayin, terfi ve atamalarda adil ve şeffaf bir sistemin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bu sistemin çalışanların kariyer gelişimlerini destekleyeceğini ve kurumsal bağlılıklarını artıracağını söyledi.

Bakanlık Hızla Harekete Geçmeli

Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulunan Özer, “Sosyal hizmet çalışanlarının unutulmuşluğuna bir son verilmeli ve hakları iyileştirilmelidir” dedi. Bakanlığın hızla bu sorunlara odaklanarak, çalışanların beklentilerini karşılayacak adımlar atması gerektiğini sözlerine ekledi.