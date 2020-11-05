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CHP Onikisubat ilçe Başkanı köy çocuklarına kitap dağıttı

CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, İlçe Başkan Yardımcıları İbrahim Gümbür ve Mustafa İsmet Can Kara ile birlikte gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde köylerin sorunlarını yerinde görüp tespit ettiklerini ve bu ziyaretler dahilinde köyde yaşayan öğrencilere kitap desteğinde bulunduklarını söyledi.

CHP Onikisubat ilçe Başkanı köy çocuklarına kitap dağıttı

CHP Onikisubat ilçe Başkanı köy çocuklarına kitap dağıttı

CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, İlçe Başkan Yardımcıları İbrahim Gümbür ve Mustafa İsmet Can Kara ile birlikte gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde köylerin sorunlarını yerinde görüp tespit ettiklerini ve bu ziyaretler dahilinde köyde yaşayan öğrencilere kitap desteğinde bulunduklarını söyledi.

05 Kasım 2020 Perşembe 12:33
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Ateş şöyle devam etti

"Saygıdeğer basın mensupları değerli hemşerilerim Cumhuriyet Halk Partisi olarak pandemi döneminde uzaktan eğitim alan fakat eğitim ile ilgili aksaklık yaşayan köydeki evlatlarımız için bir kitap kampanyası yapmak istiyorduk bu kapsamda yaptığımız temaslar ile görüşmeler sonucunda Balçova belediye başkanımız ve umhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Başkanlığı bu çağrımıza olumlu yanıt vererek bizlere kitap gönderdiler Bizler de bu kitapları maddi durumu iyi olmayan uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan kaynak materyal bulamayan köyde yaşayan öğrencilerimize ulaştırıyoruz.

İlkokulun 2 yılını köyde okumuş bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim Eğer köydeki yaşayan öğrencilerimize imkan verilirse eğitimde fırsat eşitliği tamamlanırsa onların başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

Maalesef bugün Geldiğimiz noktada eğitim eşitliği diye bir şey kalmamıştır maddi imkanları iyi olan öğrenciler her türlü bilgi belgeye dökümana ulaşabilir ken okulların pandemi Dolayısıyla kapalı olmasından kaynaklı maddi durumu iyi olmayan ve özellikle kırsalda yaşayan öğrencilerimiz maalesef Eğitim'den uzak düşüyorlar Yarın birgün girecekleri sınavda bilgiye dökümana ulaşabilen ve bir şekilde Eğitim alan öğrencilerle bu evlatlarımız nasıl eşit bir şekilde yarışacaklar?

Biz öncelikle bu adaletsizliğin giderilmesini istiyor ve maddi durumu iyi olmayan gerek şehir merkezinde gerek kırsalda yaşayan öğrencilerimiz için ek önlemler alınmasını istiyoruz biz de Elimizden geldiği kadar bu evlatlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz kitap yardım kampanyamız sürecek.”

Son Güncelleme: 05.11.2020 16:10
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