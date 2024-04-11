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Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ile 4 torunu İsrail saldırısında öldü!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 3 oğlu ile 4 torunu, İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi.

Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ile 4 torunu İsrail saldırısında öldü!

Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ile 4 torunu İsrail saldırısında öldü!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 3 oğlu ile 4 torunu, İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi.

11 Nisan 2024 Perşembe 16:16

Olaya ilişkin açıklama yapan Haniye, “Oğullarımın öldürülmesi Hamas’ın ateşkes taleplerini etkilemeyecek.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Haniye ile telefonla görüşerek başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde vereceğini ifade etti.

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Haniye ailesinden çok sayıda kişinin bulunduğu araca düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Haniye'nin ailesinin, kamp sakinleri ve yakınlarının bayramını kutlamak için dolaştıkları aracın hedef alınması sonucu içerisindekilerin tamamının öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Şati Mülteci Kampı'nda "hain ve korkakça" düzenlenen saldırıda, Haniye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli çocukları ile Muna, Amal, Halid ve Rezzan isimli torunlarının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.


Saldırıda hayatını kaybedenlerin Filistin halkıyla aynı cephede yer aldığı; Haniye ailesinden daha önce öldürülen yaklaşık 60 kişinin yanı sıra "Aksa Tufanı"nda yaşamlarını yitirenlerin saflarına katıldıkları belirtildi.

İsrail'in Hamas'ın liderleri ve ailelerini hedef almasını "sahadaki başarısız düşmanın umutsuz girişimlerinden başka bir şey olmadığı; Filistin direnişinin müdafaası karşısında dehşete düşmesi" şeklinde değerlendiren Hamas, hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Bu tür saldırıların, Hamas ve Filistin halkının direniş iradesini kırmayı başaramayacağı; sadece onların mücadeledeki kararlılığını artıracağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bunun İsrail'in terörü, soykırım savaşını ve savunmasız sivillere yönelik saldırılarını tırmandırarak müzakereler sırasında başarı elde edeceği yanılsaması olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir araca yönelik saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torununun öldüğü belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada da saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

HANİYE: ATEŞKES TALEPLERİNİ ETKİLEMEYECEK

Haniye ise olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Oğullarımın öldürülmesi Hamas’ın ateşkes taleplerini etkilemeyecek.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye’ye başsağlığı telefonu açtı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İsrail saldırısında 3 oğlu ile torunlarını kaybeden Haniye’ye başsağlığı diledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.” denildi.

CEVDET YILMAZ'DAN HENİYYE'YE BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"İsrail yönetimi bu insanlık dışı saldırılarının hesabını uluslararası hukuk önünde er veya geç verecektir. Bu vesileyle çocuklar başta olmak üzere hunharca katledilen tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Daha fazla masum sivil katledilmeden ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için uluslararası toplumu bir kez daha samimi gayret sarf etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE TELEFONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kurtulmuş'un Heniyye’ye İsrail saldırısında üç çocuğu ve üç torununun şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, şehadet haberini almasının ardından Haniyye’nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu söyledi.

TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, İsrail’in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti."

FİDAN VE KALIN'DAN DA TELEFON

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Haniye’yi telefonla arayarak başsalığı dileklerini iletti.

Kalın ile Haniye’nin telefon görüşmesinde son saldırının yanı sıra, Gazze’de kötüleşen insani durum ve ateşkes görüşmeleri ile esir takası müzakereleri de ele alındı.

ÖMER ÇELİK: MEKANLARI CENNET OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.

Oğulları ve torunları katil siyonistlerin vahşi saldırısında şehid edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Gazze halkı şehitler vererek insanlığı diriltmeye devam ediyor..."

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