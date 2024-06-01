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Yahudi’nin gözü topraklarımızda!

Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı haritada Türkiye’yi bölen skandal bir harita paylaştı. Azgın ve lanetli kavmin başbakanı olan Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, yaptığı çirkin paylaşımla nefretleri bir kez daha üzerine çekti.

Yahudi’nin gözü topraklarımızda!

Yahudi’nin gözü topraklarımızda!

Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı haritada Türkiye’yi bölen skandal bir harita paylaştı. Azgın ve lanetli kavmin başbakanı olan Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, yaptığı çirkin paylaşımla nefretleri bir kez daha üzerine çekti.

01 Haziran 2024 Cumartesi 13:16

Her hareketinde babasının yolundan gittiğini ispatlayan şımarık Yahudi Yair’in paylaştığı Türkiye’yi bölünmüş gösteren harita, Siyonizm’in kirli ideallerini bir kez daha gün yüzüne çıkarması açısından dikkat çekti.

Katil Binyamin Netanyahu’nun oğlunun Arz-ı Mev’ud paylaşımı, Erbakan Hoca’nın yıllar önceki sözlerini ve uyarılarını bir kez daha akıllara getirdi.

YAHUDi’NiN GÖZÜ TOPRAKLARIMIZDA

Türkiye’de Siyonizm’in tehlikelerini ve İslâm dünyası üzerindeki yıkıcı etkilerini ömrü boyunca insanlara anlatan Prof. Dr. Necmettin Erbakan “ırkçı emperyalizm” olarak tanımladığı Siyonizm hareketinin son aşamada gözünü Türkiye topraklarına dikeceğini ifade etmişti.

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Yahudi’nin Gözü Topraklarımızda!
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