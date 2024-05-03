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Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
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Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!

Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Erkekler Bölgesel Ligi Kahramanmaraş etabını şampiyon tamamlayarak 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!

Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!

Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Erkekler Bölgesel Ligi Kahramanmaraş etabını şampiyon tamamlayarak 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

03 Mayıs 2024 Cuma 19:30

Malatya'da gerçekleşen final maçında Şanlıurfa Gapspor'u 3-1 mağlup eden Kahramanmaraş Gençlikspor, büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig Grup maçı kapsamında Malatya'da gerçekleşen finalde, Kahramanmaraş'ı başarıyla temsil eden Gençlikspor Voleybol takımı, Şanlıurfa Gapspor'u yenerek 2. Lig'e yükseldi. Takımın genç oyuncuları, altyapıdan yetişerek elde ettikleri başarıyla şehri gururlandırdı.

Maçta ilk seti 27-25, ikinci seti 25-17 kazanan Kahramanmaraş Gençlikspor, üstünlüğünü sürdürerek 3-1'lik galibiyetle 2. Lig'e yükselmeyi başardı. Oyuncular, maç sonunda büyük sevinç yaşarken Kahramanmaraş'a mutlu bir dönüş yaşattı.

Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü, altyapı takımlarındaki başarıların ardından bu sezon katıldığı Erkekler Bölgesel Ligi'nde gösterdiği performansla Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligine yükselerek önemli bir başarı elde etti.

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