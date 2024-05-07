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KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öncülüğünde oluşturulan KSÜ Türk Halk Müziği Korosu, geleneksel hale gelen konserlerinin dördüncüsünü gerçekleştirdi.

KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı

KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öncülüğünde oluşturulan KSÜ Türk Halk Müziği Korosu, geleneksel hale gelen konserlerinin dördüncüsünü gerçekleştirdi.

07 Mayıs 2024 Salı 11:18

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda düzenlenen konsere Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcıları, akademik-idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konser öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şakalar “6 yıl önce oluşturduğumuz koromuzla birbirinden güzel konserler icra ettik. Depremler nedeniyle ara vermiş olduğumuz geleneksel konserlerimizin bu gün dördüncüsü sizlerin beğenisine sunacağız. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Doç. Dr. Alper Şakalar yönetimindeki KSÜ Türk Halk Müziği Korosu, ülkemizin farklı yörelerinden birbirinden güzel Türk halk müziği eserlerini seslendirerek, katılımcıların beğenisini topladı.

Konser programı, Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından Koro Şefi Alper Şakalar’ave Orkestra Şefi Arş. Gör. Halil İbrahim Candan’a teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

               

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